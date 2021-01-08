Эксперты рассказали о самых востребованных в 2021 году профессиях

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Экономисты и HR-специалисты рассказали, представители каких профессий в 2021 году будут наиболее востребованы не только в России, но и за рубежом.
Эксперты рассказали о самых востребованных в 2021 году профессиях
  • Pixabay

Об этом пишет портал URA.RU.

В 2021 году вырастет спрос на IT-специалистов: разработчиков, диджитал-дизайнеров, тестировщиков, продакт- и проджект-менеджеров.

«Зарплаты в этой сфере вырастут процентов на 10—12 и продолжат расти. Компании автоматизируются, поэтому потребность в них такая, что предложение её не закрывает», — отмечает независимый HR-консультант Зулия Лоикова.

Также специалисты отмечают растущий спрос на вахтовых рабочих, медицинский персонал, представителей рабочих специальностей. Люди нужны в сфере строительства — из-за оттока мигрантов, и в сфере продаж и ретейла: продавцы, сборщики заказов, курьеры, упаковщики, менеджеры по продажам, диджитал-маркетологи — из-за расширения рынка онлайн-продаж.

Сохранится удалённая занятость, получившая распространение во время пандемии.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.

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