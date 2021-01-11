СК оценит работу ответственных за мониторинг схода лавин в Норильске

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В Следственном комитете России рассказали о ходе расследования уголовного дела по факту гибели людей при сходе лавины в Норильске.
СК оценит работу ответственных за мониторинг схода лавин в Норильске
  • © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц оперативных служб, ответственных за мониторинг и предупреждение… схода лавин в горной местности Норильска», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, строения, засыпанные снежной лавиной, не относятся к горнолыжному комплексу «Гора Отдельная», а построены гражданами, вступившими в  Ассоциацию по организации отдыха любителей горнолыжного спорта, на земле, выделенной им в аренду администрацией города Норильска.

Дом, в котором находилась семья, погибшая в результате схода лавины, построен главой семьи самовольно без каких-либо разрешительных документов.

Он много лет работал на горнолыжном комплексе, в октябре 2020 года заключил договор субаренды горнолыжной базы и с того момента занимался подготовкой склона и канатной дороги к введению в эксплуатацию.

Ранее в прокуратуре Красноярского края заявили, что разрешительные органы не выдавали документов на строительство домиков и выделение земли под них в районе горнолыжной базы «Гора Отдельная» под Норильском.

В результате схода лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском погибли три человека: 38-летняя женщина, её полуторагодовалый ребёнок и 45-летий мужчина. 

СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а позднее переквалифицировал дело на более тяжкую статью.

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