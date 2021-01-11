В прокуратуре рассказали о проверке после ЧП на горнолыжной базе в Норильске
- РИА Новости
«Разрешения на возведение строений в районе горнолыжной базы «Гора Отдельная» не выдавалось. Также не было соответствующего разрешения на выделение земельных участков под строительство данных объектов», — приводит сообщение Интерфакс.
Отмечается, что данные нарушения стали первыми результатами проверки, которую в настоящее время проводит прокуратура.
В результате схода лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском погибли три человека.
СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а позднее переквалифицировал дело на более тяжкую статью.