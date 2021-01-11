В Севастополе оценили ситуацию с коронавирусом

В Севастополе за сутки зарегистрировали 95 случаев COVID-19, заявили в пресс-службе городского правительства.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

40 пациентов выписаны после выздоровления.

Всего с начала пандемии заболели 7753 человека, выздоровели 7007. В стационарах находятся 267 человек с подтверждённым коронавирусом.

Также стало известно, что в Нижегородской области выявили 474 случая COVID-19 за последние 24 часа, передаёт newsnn.ru со ссылкой на данные оперативного штаба России.

Выздоровели 67 220 заболевших, в том числе 426 за сутки.

Ранее вирусолог, генетик, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков посоветовал переболевшим новым коронавирусом не торопиться с вакцинацией.