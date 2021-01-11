В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Ставропольском крае выявили 240 случаев инфицирования COVID-19, заявил губернатор Владимир Владимиров.

Об этом сообщает newstracker.ru.

«Заболевшим оказывается помощь, резерв специальных инфекционных коек в крае есть», — отметил глава региона.

Выздоровели 96 пациентов, за всё время — 33 611. Общее число заболевших составляет 37 748.

Проведено 1,13 млн тестов на коронавирус, передаёт pobeda26.ru.

Ранее вирусолог, генетик, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков посоветовал переболевшим новым коронавирусом не торопиться с вакцинацией.