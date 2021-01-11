В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает newstracker.ru.
«Заболевшим оказывается помощь, резерв специальных инфекционных коек в крае есть», — отметил глава региона.
Выздоровели 96 пациентов, за всё время — 33 611. Общее число заболевших составляет 37 748.
Проведено 1,13 млн тестов на коронавирус, передаёт pobeda26.ru.
Ранее вирусолог, генетик, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков посоветовал переболевшим новым коронавирусом не торопиться с вакцинацией.