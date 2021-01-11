В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Крыму за сутки выявили 202 случая COVID-19 за сутки, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Из общего количества заболевших 165 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — сказал Аксёнов.

Всего в регионе коронавирус подтвердили у 27 783 человек. Выздоровели 21 875.

Также стало известно, что за сутки в Томской области зарегистрировали 127 случаев COVID-19, передаёт vtomske.ru со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Общее число подтверждённых случаев в регионе достигло 25 992.

Ранее вирусолог, генетик, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков посоветовал переболевшим новым коронавирусом не торопиться с вакцинацией.