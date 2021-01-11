В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и зоопарк

Музеи Санкт-Петербурга и Ленинградский зоопарк в понедельник, 11 января, возобновляют работу после 12-дневного перерыва из-за ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует ТАСС.

Также прекращают действие запреты на доступ посетителей на выставки, концерты и на перевозку пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

Согласно данным оперштаба на 10 января, в России за сутки выявлен 22 851 случай заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 3 401 954.

Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.