В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и зоопарк
Об этом информирует ТАСС.
Также прекращают действие запреты на доступ посетителей на выставки, концерты и на перевозку пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.
Согласно данным оперштаба на 10 января, в России за сутки выявлен 22 851 случай заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 3 401 954.
Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.