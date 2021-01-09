В Новгородской области в интернате для инвалидов выявили вспышку COVID-19
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«В начале года симптомы заболевания появились у троих пациентов, они были изолированы. Проведённое тестирование подтвердило у них наличие вируса. После этого анализы были взяты у всех проживающих в учреждении. Сегодня наличие вируса подтвердили ещё у 72 человек», — сообщили в штабе.
Отмечается, что, согласно имеющейся информации, «в настоящее время госпитализировано в Боровичскую ЦРБ десять пациентов, один из которых находится в реанимации».
Согласно данным на 9 января, в России за сутки выявлено 23 309 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 3 379 103.
Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.