В Петербурге назвали число сделавших прививку от коронавируса

В межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса назвали число сделавших прививку от COVID-19.

«За 8 января в Петербурге от новой коронавирусной инфекции вакцинировано 1470 человек. Всего привито 11 597 человек, из них 344 закончили цикл вакцинации», — приводит РИА Новости текст материалов совета.

Согласно данным на 9 января, в России за сутки выявлено 23 309 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 3 379 103.

Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.