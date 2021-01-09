Число пострадавших при сходе лавины в Норильске увеличилось до двух
«Двое пострадавших. Один в средней степени тяжести, от госпитализации отказался. В больнице в тяжёлом состоянии находится другой пострадавший — подросток. Поиск службами продолжается», — приводит ТАСС сообщение.
Как пояснили в министерстве, за медицинской помощью обратился мужчина, который самостоятельно выбрался из завала и вызвал спасателей.
Ранее спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка.
В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина, снегом засыпало пять домиков, в которых могли находиться люди.