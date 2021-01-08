За сутки в России умерли 454 пациента с коронавирусом

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За сутки в России скончались 454 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии зафиксировано 60 911 летальных случаев среди заболевших COVID-19, сообщил оперативный штаб.
За сутки в России умерли 454 пациента с коронавирусом
  • РИА Новости

Накануне в России скончались 506 пациентов с коронавирусом.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о смертности от COVID-19 в стране за время пандемии.

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал прогноз по пандемии.

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