За сутки в России умерли 454 пациента с коронавирусом
За сутки в России скончались 454 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии зафиксировано 60 911 летальных случаев среди заболевших COVID-19, сообщил оперативный штаб.
- РИА Новости
Накануне в России скончались 506 пациентов с коронавирусом.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о смертности от COVID-19 в стране за время пандемии.
Иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал прогноз по пандемии.
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