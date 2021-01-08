За сутки в России умерли 454 пациента с коронавирусом

За сутки в России скончались 454 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии зафиксировано 60 911 летальных случаев среди заболевших COVID-19, сообщил оперативный штаб.

РИА Новости