Глава ГУ Генштаба рассказал о сложности подготовки визита Путина в САР

Начальник Главного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков рассказал, каким сложным стало решение о готовности гарантировать безопасность президента Владимира Путина во время поездки в Сирию в январе 2020 года.

«Это было очень сложно. Было много неясных моментов. Но хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность. Это всё консолидировалось в одном месте, но работу эту осуществляли и федеральная служба охраны, и другие структуры, и наши партнёры, сирийские партнёры и коллеги», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что круг людей, участвующих в операции, был предельно узким.

«У нас не было права на ошибку, не то что на ошибку, а на малейший сбой», — цитирует Костюкова РИА Новости.

Как ранее рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, организацию визита Путина в Дамаск можно было бы взять за основу для учебного пособия или съёмок «триллера похлеще голливудского».

7 января 2020 года Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он также посетил командный пункт группировки войск Вооружённых сил России в Сирийской Арабской Республике и проехал по улицам Дамаска.

Безопасность прилёта Путина в Сирию обеспечивали самолёты Су.