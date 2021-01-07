Врач рассказал о наиболее частых зимних лор-болезнях

Руководитель лор-клиники, оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о наиболее частых зимних лор-болезнях.

«Холодный воздух развивает ринит — воспаление носовой полости. Он может быть острым (то, что мы называем насморком) и хроническим. Обострение хронически вазомоторного ринита — одно из частых зимних заболеваний», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, реже бывает острый ринит, вызванный переохлаждением, когда человек оделся слишком легко или долго стоял на холодном воздухе.

Как отметил Зайцев, хронический тонзиллит есть у многих. Самым распространённым ушным заболеванием он назвал отит.

«Ушная раковина зимой может переохладиться, ухо воспаляется, слуховой проход закрывается, и это сопровождается выраженной болью в ухе. Отит также может быть вызван насморком», — напомнил он.

Эксперт добавил, что в таких случаях следует незамедлительно обратиться к врачу.

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