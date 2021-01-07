В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Ростовской области за сутки выявили 393 случая COVID-19, заявили в региональном правительстве.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Выписаны 499 пациентов.

«Всего в области зарегистрировали 54 387 случаев заболевания, выздоровели 44 807 человек», — сказали в кабмине.

Также стало известно, что за последние 24 часа тест на наличие коронавируса сдали 21,8 тыс. жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Обработано 7220 вызовов, которые поступили в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Ранее иммунолог Владимир Болибок дал прогноз по пандемии.