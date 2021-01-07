Власти Тюменской области поздравили жителей региона с Рождеством

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Рождеством.
Власти Тюменской области поздравили жителей региона с Рождеством
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«В этом празднике заложена огромная созидательная энергия. Именно она пробуждает в людях милосердие и желание делать добрые дела. Из века в век Рождество дарит людям немеркнущий свет веры и надежды, устремляет к вечным ценностям, которые лежат в основе христианства и поддерживают духовную культуру», — сказал Моор.

Он отметил, что Рождество — прежде всего семейный праздник.

Губернатор пожелал мира, согласия, крепкого здоровья и благополучия православным христианам и жителям региона, отмечающим Рождество, передаёт megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Мастерская Рождества» пройдёт в подмосковной Истре с 6 по 8 января.

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