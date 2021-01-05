Фестиваль «Мастерская Рождества» пройдёт в Подмосковье

Фестиваль «Мастерская Рождества» пройдёт в подмосковной Истре с 6 по 8 января.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Будут работать мастерские, зимняя ярмарка «Сыр! Пир! Мир!» с товарами от подмосковных фермеров и ремесленников, фотозоны, проводиться показательные выступления мастеров», — заявила вице-губернатор Наталья Виртуозова.

Она отметила, что рядом с фестивалем расположено главное выставочное пространство региона — МВК «Новый Иерусалим», где открылись две новые выставки.

Свою продукцию на фестивале представят 100 фермеров и 40 ремесленников из 30 округов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в парках Москвы подготовили онлайн-программу к Рождеству.