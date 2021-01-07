Во Владимирской области оценили ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию.
Всего на территории региона выявлены 19 764 заболевших.
Выздоровели 17 454 пациента, в том числе 98 за последние 24 часа.
Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 174 заболевших. Выписаны 175, передаёт RIA56 со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Ранее иммунолог Владимир Болибок дал прогноз по пандемии.