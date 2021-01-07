В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом
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Как сообщает newstracker.ru, об этом стало известно на совещании, которое с руководителями регионов провёл министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В настоящее время коечный фонд на Ставрополье свободен на 21%.
«В крае подготовлен дополнительный резерв. Новые места для больных с COVID-19 можно создать за двое суток», — отметил Владимиров.
В регионе работают 24 лаборатории, где проводят тесты на COVID-19. Продолжается вакцинация.
Ранее иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал прогноз относительно пандемии.