В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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В Ставропольском крае развёрнуто 4,2 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, заявил губернатор Владимир Владимиров.
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Как сообщает newstracker.ru, об этом стало известно на совещании, которое с руководителями регионов провёл министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В настоящее время коечный фонд на Ставрополье свободен на 21%.

«В крае подготовлен дополнительный резерв. Новые места для больных с COVID-19 можно создать за двое суток», — отметил Владимиров.

В регионе работают 24 лаборатории, где проводят тесты на COVID-19. Продолжается вакцинация.

Ранее иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал прогноз относительно пандемии.

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