В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Крыму зарегистрировали 232 случая COVID-19, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Из общего количества заболевших 157 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — сказал Аксёнов.

Выздоровели 277 человек, всего — 21 286.

Также стало известно, что в Удмуртии зафиксировали 202 случая коронавируса за последние 24 часа. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Выздоровели 202 пациента, в общей сложности — 17 467.

С февраля 2020 года в республике исследовали более 754 тыс. проб на COVID-19.

Ранее иммунолог Владимир Болибок дал прогноз относительно пандемии.