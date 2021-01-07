Эксперт рассказала, как сделать салат полезным

Блогер, эксперт по здоровому питанию и детоксу Ольга Малышева рассказала, как сделать салат полезным.

«Майонез можно заменить на масло холодного отжима. Даже один этот нюанс положительно скажется на том, как салат будет влиять на пищеварение и, соответственно, на наш иммунитет», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, также можно экспериментировать с разными соусами, добавлять в них больше зелени.

«Есть такая прекрасная специя — куркума, которая, если её добавлять немного, практически не влияет на вкус, но она очень полезна для пищеварения, иммунной системы и для печени, так как обладает очищающей функцией», — сказала Малышева.

По её словам, в салат можно добавить и измельчённые корни имбиря, свежемолотый чёрный перец.

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