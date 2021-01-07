Эксперт рассказала, как сделать салат полезным
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«Майонез можно заменить на масло холодного отжима. Даже один этот нюанс положительно скажется на том, как салат будет влиять на пищеварение и, соответственно, на наш иммунитет», — заявила она в беседе с радио Sputnik.
По её словам, также можно экспериментировать с разными соусами, добавлять в них больше зелени.
«Есть такая прекрасная специя — куркума, которая, если её добавлять немного, практически не влияет на вкус, но она очень полезна для пищеварения, иммунной системы и для печени, так как обладает очищающей функцией», — сказала Малышева.
По её словам, в салат можно добавить и измельчённые корни имбиря, свежемолотый чёрный перец.
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