Эксперт рассказала, как сделать салат полезным

Короткая ссылка
Блогер, эксперт по здоровому питанию и детоксу Ольга Малышева рассказала, как сделать салат полезным.
Эксперт рассказала, как сделать салат полезным
  • Pixabay

«Майонез можно заменить на масло холодного отжима. Даже один этот нюанс положительно скажется на том, как салат будет влиять на пищеварение и, соответственно, на наш иммунитет», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, также можно экспериментировать с разными соусами, добавлять в них больше зелени.

«Есть такая прекрасная специя — куркума, которая, если её добавлять немного, практически не влияет на вкус, но она очень полезна для пищеварения, иммунной системы и для печени, так как обладает очищающей функцией», — сказала Малышева.

По её словам, в салат можно добавить и измельчённые корни имбиря, свежемолотый чёрный перец.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить