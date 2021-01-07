На Камчатке возбудили дело после гибели людей при обрушении в шахтах

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В Камчатском крае возбуждено уголовное дело после гибели двух человек при обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
На Камчатке возбудили дело после гибели людей при обрушении в шахтах
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК России («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

Как утверждает следствие, на территории шахты не были соблюдены требования промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего во время работ произошло отслоение горной массы, которое привело к гибели двоих проходчиков.

В настоящее время устанавливается круг лиц, ответственных за безопасность на объекте.

6 января после обрушения в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке под завалами оказались пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно, двое погибли.

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