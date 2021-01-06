СК начал проверку после обрушения в шахтах на Камчатке

Следователи начали проверку по факту обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения в Камчатском крае, в результате которого под завалами оказались два человека. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе, с учётом отдалённости месторождения, решается вопрос о выезде следственно-оперативной группы на место происшествия», — приводит сообщение РИА Новости.

Проверку также проводит прокуратура.

«Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения... Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране труда на предприятии», — говорится на сайте надзорного ведомства Камчатского края.

6 января после обрушения в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке под завалами оказались пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно.