Под завалами в шахте на Камчатке остаются два человека

После обрушения в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке под завалами остаются два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что информация об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения поступила в оперативную дежурную смену управления МЧС по региону около полудня в среду, 6 января.

«По предварительным данным, под завалами оказалось пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба ещё двух человек остаётся неизвестной», — говорится в сообщении.

Как заявил врио заместителя председателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко, на месте ЧП работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идёт разборка завала.

Чиновник уточнил, что связи с пропавшими шахтёрам нет.

Ранее стало известно, что в результате обрушения породы на золотодобывающем руднике в Якутии погиб рабочий.