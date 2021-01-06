Под завалами в шахте на Камчатке остаются два человека
Отмечается, что информация об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения поступила в оперативную дежурную смену управления МЧС по региону около полудня в среду, 6 января.
«По предварительным данным, под завалами оказалось пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба ещё двух человек остаётся неизвестной», — говорится в сообщении.
Как заявил врио заместителя председателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко, на месте ЧП работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идёт разборка завала.
Чиновник уточнил, что связи с пропавшими шахтёрам нет.
Ранее стало известно, что в результате обрушения породы на золотодобывающем руднике в Якутии погиб рабочий.