Под завалами в шахте на Камчатке остаются два человека

Короткая ссылка
После обрушения в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке под завалами остаются два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что информация об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения поступила в оперативную дежурную смену управления МЧС по региону около полудня в среду, 6 января. 

«По предварительным данным, под завалами оказалось пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба ещё двух человек остаётся неизвестной», — говорится в сообщении.

Как заявил врио заместителя председателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко, на месте ЧП работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идёт разборка завала.

Чиновник уточнил, что связи с пропавшими шахтёрам нет.

Ранее стало известно, что в результате обрушения породы на золотодобывающем руднике в Якутии погиб рабочий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить