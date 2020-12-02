Один человек погиб при обрушении породы на руднике в Якутии

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В Якутии в результате обрушения породы на золотодобывающем руднике погиб рабочий. Работы на месторождении не приостановлены, сообщили в региональном главке МЧС России.
Один человек погиб при обрушении породы на руднике в Якутии
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Инцидент произошёл на руднике «Дуэт» в посёлке Югорёнок Усть-Майского района республики.

«Установлено, что при проведении работ по добыче руды произошло обрушение породы скального грунта объёмом четыре кубических метра. К сожалению, в результате несчастного случая погиб один работник предприятия», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

По факту гибели рабочего на руднике начата доследственная проверка.

«Поступило сообщение о гибели проходчика ООО Рудник «Дуэт» при обвале породы в шахте, расположенной в 80 км от посёлка Солнечный. Организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Следователи осмотрят место происшествия, опросят очевидцев и работников предприятия, а также изучат техническую документацию.

Ранее при обрушении породы на угольном предприятии в Кузбассе погиб рабочий.

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