В Кузбассе на угольном предприятии погиб рабочий при обрушении породы

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В горной выработке одного из угольных предприятий в Новокузнецком районе Кемеровской области 22 ноября произошло обрушение породы, в результате чего погиб подземный горнорабочий.
В Кузбассе на угольном предприятии погиб рабочий при обрушении породы
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК по региону.

Отмечается, что по данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области проводится доследственная проверка.

«Предварительно установлено, что рабочий, находясь с напарником в горной выработке, выполнял наряд на установку оборудования. В тот момент, когда 34-летний мужчина наклонился к цепи лавного привода, на него обрушился пласт угля. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, напарник не пострадал. Последний сообщил о произошедшем диспетчеру шахты».

Отмечается, что «в рамках проверки будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования техники безопасности».

В августе в МЧС сообщили, что четыре человека погибли в результате обрушения в шахте «Воргашорская» АО «Воркутауголь» в Воркуте.

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