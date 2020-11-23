В Кузбассе на угольном предприятии погиб рабочий при обрушении породы
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте СК по региону.
Отмечается, что по данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области проводится доследственная проверка.
«Предварительно установлено, что рабочий, находясь с напарником в горной выработке, выполнял наряд на установку оборудования. В тот момент, когда 34-летний мужчина наклонился к цепи лавного привода, на него обрушился пласт угля. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, напарник не пострадал. Последний сообщил о произошедшем диспетчеру шахты».
Отмечается, что «в рамках проверки будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования техники безопасности».
В августе в МЧС сообщили, что четыре человека погибли в результате обрушения в шахте «Воргашорская» АО «Воркутауголь» в Воркуте.