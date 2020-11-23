В Кузбассе на угольном предприятии погиб рабочий при обрушении породы

В горной выработке одного из угольных предприятий в Новокузнецком районе Кемеровской области 22 ноября произошло обрушение породы, в результате чего погиб подземный горнорабочий.

Об этом сообщается на сайте СК по региону.

Отмечается, что по данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области проводится доследственная проверка.

«Предварительно установлено, что рабочий, находясь с напарником в горной выработке, выполнял наряд на установку оборудования. В тот момент, когда 34-летний мужчина наклонился к цепи лавного привода, на него обрушился пласт угля. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, напарник не пострадал. Последний сообщил о произошедшем диспетчеру шахты».

Отмечается, что «в рамках проверки будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования техники безопасности».

В августе в МЧС сообщили, что четыре человека погибли в результате обрушения в шахте «Воргашорская» АО «Воркутауголь» в Воркуте.