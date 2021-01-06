Под завалами в шахтах на Камчатке найдено тело одного погибшего

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Один человек обнаружен погибшим под завалами в шахтах Асачинского золоторудного месторождения в Камчатском крае. Об этом сообщили в компании «Тревожное зарево», ведущей там добычу.
Под завалами в шахтах на Камчатке найдено тело одного погибшего
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

«Из-под завалов извлекли тело одного проходчика. Поиски второго пропавшего продолжаются», — цитирует директора по внешним связям компании Алексея Войтова ТАСС.

6 января после обрушения в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке под завалами оказались пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно.

Следователи и прокуратура начали проверку по факту обрушения в шахтах в Камчатском крае.

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