Под завалами в шахтах на Камчатке найдено тело одного погибшего

Один человек обнаружен погибшим под завалами в шахтах Асачинского золоторудного месторождения в Камчатском крае. Об этом сообщили в компании «Тревожное зарево», ведущей там добычу.

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«Из-под завалов извлекли тело одного проходчика. Поиски второго пропавшего продолжаются», — цитирует директора по внешним связям компании Алексея Войтова ТАСС. 6 января после обрушения в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке под завалами оказались пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно. Следователи и прокуратура начали проверку по факту обрушения в шахтах в Камчатском крае.