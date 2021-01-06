Под завалами в шахтах на Камчатке найдено тело одного погибшего
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«Из-под завалов извлекли тело одного проходчика. Поиски второго пропавшего продолжаются», — цитирует директора по внешним связям компании Алексея Войтова ТАСС.
6 января после обрушения в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке под завалами оказались пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно.
Следователи и прокуратура начали проверку по факту обрушения в шахтах в Камчатском крае.