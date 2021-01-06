В Курске открыли стационар для пациентов с COVID-19

В Курске открыли стационар первой городской больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает ОТР.

В медучреждении завершился капремонт. Обычные отделения перепрофилировали под COVID-19. Появилась установка для обеспечения кислородом и резервный генератор.

«Режим работы медработников будет в двух видах — на ежедневке и на сутках. Всё распределено, поток медработников распределён на несколько заходов, чтобы они не сталкивались «в зелёной зоне», — заявила главный врач Ольга Тутова.

Всего в больнице более 200 коек, из них 20 — реанимационные.

Ранее иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал прогноз по пандемии.