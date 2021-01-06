В Курске открыли стационар для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
В медучреждении завершился капремонт. Обычные отделения перепрофилировали под COVID-19. Появилась установка для обеспечения кислородом и резервный генератор.
«Режим работы медработников будет в двух видах — на ежедневке и на сутках. Всё распределено, поток медработников распределён на несколько заходов, чтобы они не сталкивались «в зелёной зоне», — заявила главный врач Ольга Тутова.
Всего в больнице более 200 коек, из них 20 — реанимационные.
Ранее иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал прогноз по пандемии.