В Курске открыли стационар для пациентов с COVID-19

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В Курске открыли стационар первой городской больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Курске открыли стационар для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

В медучреждении завершился капремонт. Обычные отделения перепрофилировали под COVID-19. Появилась установка для обеспечения кислородом и резервный генератор.

«Режим работы медработников будет в двух видах — на ежедневке и на сутках. Всё распределено, поток медработников распределён на несколько заходов, чтобы они не сталкивались «в зелёной зоне», — заявила главный врач Ольга Тутова.

Всего в больнице более 200 коек, из них 20 — реанимационные.

Ранее иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал прогноз по пандемии.

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