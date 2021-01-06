Онищенко дал рекомендации по празднованию Рождества во время пандемии
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- РИА Новости
«И в этот день, находясь в храме, надо соблюдать социальную дистанцию — это полтора метра — и, конечно же, масочный режим», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, все миряне, которые будут в храме, должны соблюдать правила и рекомендации.
«Да, части граждан придётся отказаться от посещения храма — особенно людям старшего возраста, самой главной группе риска, я на этом настаиваю», — отметил Онищенко.
Ранее телеканал «360» сообщал, что фестиваль «Мастерская Рождества» пройдёт в подмосковной Истре с 6 по 8 января.