Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко дал рекомендации по празднованию Рождества во время пандемии.

«И в этот день, находясь в храме, надо соблюдать социальную дистанцию — это полтора метра — и, конечно же, масочный режим», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, все миряне, которые будут в храме, должны соблюдать правила и рекомендации.

«Да, части граждан придётся отказаться от посещения храма — особенно людям старшего возраста, самой главной группе риска, я на этом настаиваю», — отметил Онищенко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что фестиваль «Мастерская Рождества» пройдёт в подмосковной Истре с 6 по 8 января.