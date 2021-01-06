В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Свердловской области зарегистрировали 389 случаев инфицирования COVID-19.
В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 207.

Всего за время пандемии в регионе выявлено 60 973 случая коронавируса. Выписаны же были 53 344 пациента, в том числе 395 — за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области выявили 245 заболевших за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб. Выписаны 203.

Ранее иммунолог Владимир Болибок дал прогноз по пандемии.

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