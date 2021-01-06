В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тюменской области выявили 159 случаев COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе — 202, в Ямало-Ненецком — 149.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего в Тюменской области заболели 24 306 человек. Ограничительные меры для физлиц и компаний действуют в регионе до 15 января.

Также стало известно, что в Томской области зарегистрировали 132 случая коронавируса за последние 24 часа. Всего выявлены 25 343 заболевших, передаёт vtomske.ru.

Общее число выздоровевших на 6 января достигает 21 262 (в том числе 192 за сутки).

Ранее иммунолог Владимир Болибок дал прогноз по пандемии.