В Кировской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

За сутки в Кировской области выявили 234 случая коронавируса, рассказали в региональном Минздраве.

Об этом сообщает progorod43.

В больницах находятся 2782 пациента с COVID-19, у 2663 из них — осложнение в виде пневмонии.

Лечение в стационарах проходят и 434 человека с «диагностическими» пневмониями. Ещё почти 13,1 тыс. жителей лечатся дома.

С выздоровлением за сутки выписаны 392 пациента.

Также стало известно, что в Краснодарском крае зарегистрировали 187 случаев COVID-19 за сутки. Всего выявлено 28 850 заболевших, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели в общей сложности 19 387 жителей.

Ранее иммунолог Владимир Болибок дал прогноз по пандемии.