В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Севастополе зарегистрировали 90 случаев COVID-19, заявили в пресс-службе городского правительства.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

После выздоровления выписаны 85 человек. В настоящее время в стационарах находятся 172 пациента с подтверждённым коронавирусом. В отделениях для лечения лёгких форм — 212.

Всего с начала пандемии выявлены 7284 заболевших. Выздоровели 6720.

Также стало известно, что в Крыму зафиксировали 225 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу региона Сергея Аксёнова.

«Из них 188 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил он.

После лечения выписаны 218 пациентов. За весь период выздоровели 21 009.

Ранее иммунолог Владимир Болибок дал прогноз по пандемии.