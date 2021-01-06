В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
После выздоровления выписаны 85 человек. В настоящее время в стационарах находятся 172 пациента с подтверждённым коронавирусом. В отделениях для лечения лёгких форм — 212.
Всего с начала пандемии выявлены 7284 заболевших. Выздоровели 6720.
Также стало известно, что в Крыму зафиксировали 225 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу региона Сергея Аксёнова.
«Из них 188 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил он.
После лечения выписаны 218 пациентов. За весь период выздоровели 21 009.
Ранее иммунолог Владимир Болибок дал прогноз по пандемии.