За сутки в России выписали ещё 23 055 переболевших COVID-19 пациентов

За прошедшие сутки в России после выздоровления выписали ещё 23 055 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Всего за время пандемии в России от коронавируса вылечились 2 685 723 человека.

Накануне в России выписали 22 632 пациента после выздоровления от COVID-19.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро отреагировала на вызов пандемии коронавирусной инфекции.

Руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.