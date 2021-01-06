За сутки в России выписали ещё 23 055 переболевших COVID-19 пациентов
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- РИА Новости
Всего за время пандемии в России от коронавируса вылечились 2 685 723 человека.
Накануне в России выписали 22 632 пациента после выздоровления от COVID-19.
Президент России Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро отреагировала на вызов пандемии коронавирусной инфекции.
Руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.