Число вылечившихся от коронавируса в России выросло на 22 632

В России за сутки вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 22 632 пациента. Всего в стране за время пандемии выписаны 2 662 668 человек. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Накануне в России после лечения от коронавируса выписали 21 154 пациента.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов лицам, привитым от коронавирусной инфекции российской вакциной.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее сообщил, что на портале госуслуг с 1 января заработал сервис, с помощью которого граждане, привитые от COVID-19, могут получить сертификат о вакцинации.

Семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации для тех, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.