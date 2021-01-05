Число вылечившихся от коронавируса в России выросло на 22 632
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- РИА Новости
Накануне в России после лечения от коронавируса выписали 21 154 пациента.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов лицам, привитым от коронавирусной инфекции российской вакциной.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее сообщил, что на портале госуслуг с 1 января заработал сервис, с помощью которого граждане, привитые от COVID-19, могут получить сертификат о вакцинации.
Семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации для тех, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.