Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки выросло на 21 154

В России за сутки вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 21 154 пациента. Всего в стране за время пандемии выписаны 2 640 036 человек.

РИА Новости

Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19. Днём ранее в России были выписаны 19 847 пациентов, вылечившихся от COVID-19. 2 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране получили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 более 800 тыс. человек. Семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации для тех, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.