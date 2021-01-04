Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки выросло на 21 154
- РИА Новости
Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
Днём ранее в России были выписаны 19 847 пациентов, вылечившихся от COVID-19.
2 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране получили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 более 800 тыс. человек.
Семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации для тех, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.