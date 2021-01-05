Диетолог рассказала о принципах разгрузочного дня

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

«Как однодневное, так и многодневное голодание проводится под строгим наблюдением врача. Разгрузочный день — это однообразный по меню день, он нужен для функциональной разгрузки», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, меню, как правило, имеет однокомпонентный состав и рассчитано на день, поэтому речь не идёт о голодании.

«Существуют мясные дни, когда в меню есть 400 г отварного мяса, а дальше — только овощные гарниры. Есть дни сухофруктов, когда всего 500 г кураги или чернослива, вода, чай — и всё. Есть овощные дни, когда в меню есть термообработанные или свежие салаты в сочетании с отваром шиповника, чтобы улучшить отхождение желчи», — сообщила Дианова.

Она отметила, что варианты разные и их надо подбирать по пристрастиям пациента. Как добавила эксперт, важно делать это вместе со специалистом.

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