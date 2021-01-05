Диетолог рассказала о принципах разгрузочного дня

Короткая ссылка
Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала об основных принципах разгрузочного дня.
Диетолог рассказала о принципах разгрузочного дня
  • Pixabay

«Как однодневное, так и многодневное голодание проводится под строгим наблюдением врача. Разгрузочный день — это однообразный по меню день, он нужен для функциональной разгрузки», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, меню, как правило, имеет однокомпонентный состав и рассчитано на день, поэтому речь не идёт о голодании.

«Существуют мясные дни, когда в меню есть 400 г отварного мяса, а дальше — только овощные гарниры. Есть дни сухофруктов, когда всего 500 г кураги или чернослива, вода, чай — и всё. Есть овощные дни, когда в меню есть термообработанные или свежие салаты в сочетании с отваром шиповника, чтобы улучшить отхождение желчи», — сообщила Дианова.

Она отметила, что варианты разные и их надо подбирать по пристрастиям пациента. Как добавила эксперт, важно делать это вместе со специалистом.

Ранее эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как снизить симптомы алкогольной интоксикации после праздничного застолья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить