Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией

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Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.
Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией
  • РИА Новости

«Где-то к весне будет снижение заболеваемости, но не резкое, а постепенное. Если должным образом пойдёт в ход вакцина, то тогда снижение заболеваемости будет быстрее», — сказал он в беседе с URA.RU.

Кроме того, эксперт отметил, что вирус меняется, мутирует и нельзя утверждать, что он приспосабливается, имея некую программу.

«Пока ещё никто точно не знает, распространился ли новый, более заразный штамм из Великобритании в ЮАР или другие места или же там произошла некая независимая мутация и возникло несколько таких штаммов. У меня таких данных нет, это всё нужно проверять», — цитирует Аграновского ФАН.

Эксперт добавил, что появление новых мутаций в будущем возможно, но не обязательно.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.

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