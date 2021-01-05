В Ростовской области рассказали о работе храмов в Рождество

Короткая ссылка
Власти Ростовской области рассказали о работе храмов в Рождество.
В Ростовской области рассказали о работе храмов в Рождество
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Все храмы будут открыты.

«При посещении церковных учреждений на входе проверят температуру. Необходимо будет строго соблюдать дистанцию и масочный режим», — отметили в пресс-службе.

Также запланирована трансляция по местному телевидению.

Ранее сообщалось, что рождественские богослужения состоятся в 64 храмах Нижнего Новгорода.

Как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о графике работы госучреждений в праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить