В Ростовской области рассказали о работе храмов в Рождество

Власти Ростовской области рассказали о работе храмов в Рождество.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Все храмы будут открыты.

«При посещении церковных учреждений на входе проверят температуру. Необходимо будет строго соблюдать дистанцию и масочный режим», — отметили в пресс-службе.

Также запланирована трансляция по местному телевидению.

Ранее сообщалось, что рождественские богослужения состоятся в 64 храмах Нижнего Новгорода.

Как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о графике работы госучреждений в праздники.