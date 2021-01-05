В Ростовской области рассказали о работе храмов в Рождество
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Все храмы будут открыты.
«При посещении церковных учреждений на входе проверят температуру. Необходимо будет строго соблюдать дистанцию и масочный режим», — отметили в пресс-службе.
Также запланирована трансляция по местному телевидению.
Ранее сообщалось, что рождественские богослужения состоятся в 64 храмах Нижнего Новгорода.
Как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о графике работы госучреждений в праздники.