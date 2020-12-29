В Московской области рассказали о графике работы госучреждений в праздники

В Московской области многофункциональные центры не будут работать в период новогодних праздников. 31 декабря по постановлению губернатора региона Андрея Воробьёва объявлено нерабочим днём.

Об этом сообщает телеканал «360».

Работа всех МФЦ Подмосковья возобновится в обычном режиме с 9 января.

«В последний день декабря и праздничные дни с 1 по 8 января в Подмосковье не будут работать государственные учреждения», — заявил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Все офисы «Мои документы» будут работать 30 декабря с 08:00 до 20:00, но только на выдачу готовых документов.