В Московской области рассказали о графике работы госучреждений в праздники
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Об этом сообщает телеканал «360».
Работа всех МФЦ Подмосковья возобновится в обычном режиме с 9 января.
«В последний день декабря и праздничные дни с 1 по 8 января в Подмосковье не будут работать государственные учреждения», — заявил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
Все офисы «Мои документы» будут работать 30 декабря с 08:00 до 20:00, но только на выдачу готовых документов.