Рождественские богослужения состоятся в 64 храмах Нижнего Новгорода
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу Нижегородской епархии.
В частности, 7 января в 00:00 митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит рождественское богослужение в кафедральном соборе Александра Невского.
Ранее в Нижегородской области рассказали о работе храмов во время новогодних праздников.
Как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о графике работы госучреждений в праздники.