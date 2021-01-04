Рождественские богослужения состоятся в 64 храмах Нижнего Новгорода

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Всенощные бдения и праздничные богослужения пройдут в праздник Рождества Христова в 64 храмах и монастырях Нижнего Новгорода.
Рождественские богослужения состоятся в 64 храмах Нижнего Новгорода
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу Нижегородской епархии.

В частности, 7 января в 00:00 митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит рождественское богослужение в кафедральном соборе Александра Невского.

Ранее в Нижегородской области рассказали о работе храмов во время новогодних праздников.

Как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о графике работы госучреждений в праздники.

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