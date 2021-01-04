Рождественские богослужения состоятся в 64 храмах Нижнего Новгорода

Всенощные бдения и праздничные богослужения пройдут в праздник Рождества Христова в 64 храмах и монастырях Нижнего Новгорода.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу Нижегородской епархии.

В частности, 7 января в 00:00 митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит рождественское богослужение в кафедральном соборе Александра Невского.

Ранее в Нижегородской области рассказали о работе храмов во время новогодних праздников.

Как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о графике работы госучреждений в праздники.