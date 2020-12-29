В Нижегородской области рассказали о работе храмов во время новогодних праздников

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Доступ граждан в храмы во время новогодних каникул не будут ограничивать, заявили в Нижегородской митрополии Русской православной церкви.
В Нижегородской области рассказали о работе храмов во время новогодних праздников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Речь идёт в том числе о рождественских службах, которые начнутся в 00:00 7 января.

Чтобы в молитвенных залах не собиралось слишком много прихожан, принято решение проводить по несколько служб. Это затронет прежде всего крупные храмы, в том числе кафедральный собор в честь Александра Невского в Нижнем Новгороде.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о графике работы госучреждений в праздники.

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