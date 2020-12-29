В Нижегородской области рассказали о работе храмов во время новогодних праздников
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н».
Речь идёт в том числе о рождественских службах, которые начнутся в 00:00 7 января.
Чтобы в молитвенных залах не собиралось слишком много прихожан, принято решение проводить по несколько служб. Это затронет прежде всего крупные храмы, в том числе кафедральный собор в честь Александра Невского в Нижнем Новгороде.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о графике работы госучреждений в праздники.