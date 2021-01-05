В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах выявили 530 случаев COVID-19.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Заболели 160, 218 и 152 человека соответственно.

Из медучреждений выписался 141 житель Тюменской области, 203 жителя ХМАО и 235 жителей ЯНАО.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Оренбургской области зафиксировали 178 заболевших, передаёт RIA56 со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Выздоровели 170 пациентов.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.