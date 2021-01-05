Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил необходимость дальнейшего использования масок и антисептиков.

«Маски вы будете носить каждый год в сезон подъёма гриппа, потому что это более контагиозная инфекция. Она проще передаётся», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, ежегодно гриппом болеют до 900 млн человек. Как отметил Онищенко, в осенне-зимний подъём заболеваемости маски — это норма жизни.

В интервью медиагруппе «Патриот» депутат подчеркнул, что маски позволят сократить количество заболевших гриппом и другими сезонными заболеваниями, поэтому такие средства защиты следует считать «элементом культуры», передаёт Nation News.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.