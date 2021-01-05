В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Крыму зафиксировали 203 случая COVID-19 за сутки, рассказал глава республики Сергей Аксёнов.
В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Из общего количества заболевших 172 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил он.

Выздоровели за сутки 260 пациентов, всего — 20 791.

Также стало известно, что в Краснодарском крае зафиксировали 184 случая заболевания COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

К 5 января 2021 года к медикам с подозрением на COVID-19 обратились почти 114,6 тыс. человек. За период пандемии в лабораториях края провели свыше 2,1 млн исследований на коронавирус. Официально диагноз подтвердился у 28,7 тыс. кубанцев.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.

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