Диетолог рассказала о полезных свойствах граната

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах граната.
Диетолог рассказала о полезных свойствах граната
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«Гранат содержит большое количество антиоксидантов и кислот, которые обладают очень ярко выраженным свойством, помогающим снимать воспаление. Гранат предотвращает разрушение клеток сердечно-сосудистой системы, помогает улучшить её состояние и избежать таких серьёзных заболеваний, как инфаркт, инсульт», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, гранат также способствует понижению уровня холестерина в крови.

Как считает Соломатина, нужно употреблять гранат каждый день, поскольку только в этом случае можно добиться желаемого эффекта. Эксперт уточнила, что достаточно четверти плода или около 30 г сока.

Ранее эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как снизить симптомы алкогольной интоксикации после праздничного застолья.

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