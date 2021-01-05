Эксперт оценил роль антикризисных менеджеров на предприятиях в пандемию

Руководитель группы экономических проблем Национального исследовательского Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Александр Рогожин оценил роль антикризисных менеджеров на предприятиях в пандемию.

«Кризисные явления на отдельных предприятиях — это совершенно нормально. Поэтому профессия «антикризисный менеджер», которая стала актуальна сейчас, в будущем не потеряет популярности. В компании по-прежнему будут требоваться такие сотрудники», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в квалификации такого специалиста большую роль играет поствузовское образование, то есть практика.

Как отметил Рогожин, всё зависит от региона, отрасли и конкретной копании, но при этом такие специалисты всегда в дефиците.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.