Эксперт оценила интерес к психологии во время пандемии

Практикующий психотерапевт Маргарита Древаль оценила интерес к психологии во время пандемии.

«Пандемия коронавируса заставила многих пересмотреть своё отношение к психологии и обратиться к специалистам в этой сфере. Пандемия показала, что, помимо повседневной жизни, есть и внутренняя жизнь каждого человека, которой нужно уделять внимания не меньше, чем, к примеру, заработку денег», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, в будущем забота о себе может стать нормой для многих.

Как считает эксперт, клиенты станут обращаться к психологам не только в критическом, пограничном или предпсихозном состоянии — будет больше тех, кто захочет улучшить качество жизни и решить внутренние конфликты и не ждать до последнего.

«Пандемия развернула людей к самим себе и собственной безопасности», — добавила Древаль.

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