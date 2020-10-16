Психиатр предупредил об опасности апатии

Психиатр Алексей Казанцев предупредил об опасности апатии.

«Начнём с того, что апатия — это безразличие к себе и окружающим. Это то состояние, когда человек не в социуме, когда он не общается, когда он не хочет развиваться, так как он испытывает к себе и окружающим безразличие», — заявил эксперт в беседе с Newinform.

По его словам, люди живут в социуме и довольно часто окружение оказывает большое влияние, определяет сознание.

Как отметил Казанцев, у человека в апатии нет желания к чему-либо стремиться, как следствие наступает когнитивное расстройство.

Что касается связи между апатией и деменцией, то эксперт полагает, что многое зависит от того, какой интеллектуальной и образовательной базой человек обладает изначально.

«Необходимо развивать нейронные связи. Если человек их не развивает, то замирает на том же самом уровне, на котором был», — сказал он.

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