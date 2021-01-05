Песков рассказал, как критикует Путин

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьёву, что сталкивался с серьёзной критикой со стороны президента Владимира Путина, в некоторых случаях, по его словам, «жить сразу не хочется».
Песков рассказал, как критикует Путин
  • Reuters

«Я сталкивался с серьёзной критикой президента», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, часто ли он стоял на грани увольнения.

Ему задали уточняющий вопрос, действительно ли, когда президент критикует, «жить сразу не хочется».

«Не хочется. Жить сразу не хочется. Бывает жёстко, да», — рассказал он.

Он подтвердил, что Путин может позвонить и раскритиковать его высказывания.

По словам Пескова, такое происходит нечасто.

«Да, безусловно, такое бывает… Слава богу, не очень. Но бывают какие-то моменты, которые нужно потом впоследствии корректировать», — отметил он.

Кроме того, Песков рассказал, что Путин со временем стал более непримирим к негативным проявлениям и некомпетентности. 

В декабре представитель Кремля заявил о «жёсткости» в рабочем режиме Путина, которой «хоть отбавляй».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить