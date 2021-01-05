Песков рассказал, как критикует Путин
- Reuters
«Я сталкивался с серьёзной критикой президента», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, часто ли он стоял на грани увольнения.
Ему задали уточняющий вопрос, действительно ли, когда президент критикует, «жить сразу не хочется».
«Не хочется. Жить сразу не хочется. Бывает жёстко, да», — рассказал он.
Он подтвердил, что Путин может позвонить и раскритиковать его высказывания.
По словам Пескова, такое происходит нечасто.
«Да, безусловно, такое бывает… Слава богу, не очень. Но бывают какие-то моменты, которые нужно потом впоследствии корректировать», — отметил он.
Кроме того, Песков рассказал, что Путин со временем стал более непримирим к негативным проявлениям и некомпетентности.
В декабре представитель Кремля заявил о «жёсткости» в рабочем режиме Путина, которой «хоть отбавляй».