Песков рассказал о жёсткости Путина в сложных ситуациях

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о «жёсткости» в рабочем режиме Владимира Путина, которой «хоть отбавляй».

В эфире радио «Комсомольская правда» он рассказал, как проходят совещания главы государства.

«Если говорить о жёсткости в рабочем режиме, её у Путина хоть отбавляй. Вы видели недавно эту изнанку в закрытой части совещания. В сложной ситуации он может быть жёстким и со своей администрацией, и с правительством. Он сам говорил, что кого-то уволить — самое лёгкое, а сделать так, чтобы работа шла как следует, — гораздо сложнее», — приводит фрагмент интервью kp.ru.

В июне Путин рассказал, что не любит отчитывать подчинённых в «показном порядке», несмотря на то что бывают «жёсткие разговоры».

По словам президента, эффективность руководства зависит от последовательности принимаемых решений, а не от внешней жёсткости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить