Песков рассказал о жёсткости Путина в сложных ситуациях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о «жёсткости» в рабочем режиме Владимира Путина, которой «хоть отбавляй».

В эфире радио «Комсомольская правда» он рассказал, как проходят совещания главы государства.

«Если говорить о жёсткости в рабочем режиме, её у Путина хоть отбавляй. Вы видели недавно эту изнанку в закрытой части совещания. В сложной ситуации он может быть жёстким и со своей администрацией, и с правительством. Он сам говорил, что кого-то уволить — самое лёгкое, а сделать так, чтобы работа шла как следует, — гораздо сложнее», — приводит фрагмент интервью kp.ru.

В июне Путин рассказал, что не любит отчитывать подчинённых в «показном порядке», несмотря на то что бывают «жёсткие разговоры».

По словам президента, эффективность руководства зависит от последовательности принимаемых решений, а не от внешней жёсткости.